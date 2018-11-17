Евродепутаты потребовали у Amazon изъять товары с советской символикой

Депутаты Европарламента обратились к основателю Amazon Джеффу Безосу с открытым письмом, в котором призвали изъять из продажи вещи с советской символикой.

Письмо подписали 27 депутатов. Они попросили убрать из продажи одежду с изображением серпа и молота или надписью «СССР», а также советские флаги и памятные вещи, сообщает Deutsche Welle.

По мнению депутатов, это оскорбляет «жертв советского режима», в число которых они включили более 60 млн человек.

В письме они упомянули о депортированных в советские лагеря 10 млн человек, которые были помещены «нечеловеческие условия», голодали и подвергались насилию.

«Террор и бесчеловечность советского режима затронули почти каждую семью в прежде оккупированных странах», – говорится в письме.

Напомним, в сентябре пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене заявляла, что американская торговая сеть Walmart обещала изъять из торговли одежду с символикой СССР.