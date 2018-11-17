Пожар на НПЗ в Москве ликвидировали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Москве ликвидирован, сообщил представитель столичного главка МЧС.

«Пожар официально ликвидирован в 11:00 мск», – передает слова источника РИА «Новости».

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов заявил, что пожар не повлиял на работу НПЗ, «была остановлена только та установка, где был инцидент», передает ТАСС.

Напомним, в субботу на НПЗ в столичном районе Капотня были зафиксированы два очага горения. Пострадавших в результате ЧП нет.