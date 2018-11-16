Все члены ОНК Приамурья сложили полномочия вслед за председателем

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области решили сложить с себя полномочия вместе с председателем Натальей Охотниковой, назвавшей осужденного Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером».

«Мы решили, что вся комиссия сложит с себя полномочия, не только председатель. На всю область у нас четыре человека. Это наш молчаливый протест. Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана Общественной палатой РФ, неприемлема, – цитирует «Интерфакс» заместителя председателя ОНК Приамурья Андрея Зенкова.

Он отметил, что Охотникова проработала в ОНК три срока, остальные – два.

Ранее в пятницу Охотникова сложила с себя полномочия председателя региональной ОНК после того, как ее отставки потребовала представитель Общественной палаты Диана Гурцкая.

Ранее Охотникова в своем Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и отметила, что «от его действий не пострадал ни один человек».

В начале ноября в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.