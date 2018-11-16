Андрей Турчак наградил юных героев Псковской области

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак наградил юных жителей Псковской области, спасших жизни попавших в беду земляков.

Турчак заявил, что награждает «настоящих героев» – тех, «то не растерялся в сложной ситуации и пришел на помощь». Он отметил, что ему «очень приятно от имени председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко приветствовать» ребят и объявлять благодарность за их «самоотверженность и небезразличное отношение к жизни людей», следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

«Вы стали примером не только для своих сверстников, для своих одноклассников, но и для всех жителей Псковской области», – добавил секретарь генерального совета «Единой России».

Также он поблагодарил родителей юных героев – «за то, что воспитали детей именно такими – с чутким отношением, с добром».

«Потому что прийти и оказать помощь человеку, спасти человеческую жизнь – наверное, самое главное, чему можно научить», – сказал Турчак.

Медали «Российского союза спасателей» «За спасение жизни» были вручены двум великолукским школьникам – шестикласснику Егору Иванову и семикласснику Никите Смирнову. 5 апреля на реке Ловать в деревне Рыканово Великолукского района случилась трагедия: две третьеклассницы провалились под лед. Мальчики, прогуливавшиеся с собаками по берегу реки, услышали крики и бросились на помощь.

«Когда мы услышали крики о помощи, то сначала подумали, что кто-то шутит. Но потом увидели, что кто-то лежит на льду и побежали на помощь. Оказалось, что это девочка. Мы подползли к ней и начали вытаскивать за куртку», – рассказал Никита.

«Мы ее заметили, потому что она была в яркой куртке», – добавил Егор.

По их словам, в тот момент они не задумывались, что тоже находятся в опасности и могут провалиться под лед: «Страшно – не страшно, просто побежали спасать».

Ребята доставили пострадавшую на берег, оказали ей первую помощь и позвали взрослых, потому что спасенная постоянно повторяла имя подруги, которая ушла под лед. Взрослые вызвали спасателей, но, к сожалению, спасти вторую девочку не удалось: ее быстро затянуло течением под лед.

До этого ребятам вручили награду от МЧС «За спасение погибающих на водах». Но как признаются юные герои, эти награды для них не главное.

«Мы такие же, как и остальные ребята. Думаем, что любой на нашем месте поступил бы также», – уверен Егор.

Также награда «За спасение жизни» была вручена Сомону Каюмову – ученику Крюковской средней школы Островского района. Подросток весной 2017 года спас ученика младших классов, провалившегося в канализационный колодец. Парень вытащил его и отвел домой.

В свою очередь секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов заявил, что поступки ребят достойны уважения.

«Мы все испытываем чувство гордости за то, что ребята приняли верное решение и помогли спасти жизнь. Отдельное спасибо родителям, это ваше воспитание», – подчеркнул он.

Для гостей также провели экскурсию по пожарно-технической выставке, где рассказали об истории пожарного дела в регионе. Позже Турчак за чаем пообщался с детьми и обсудил их планы на будущее.

Секретарь генсовета «Единой России» рассказал им, что 6 декабря в Москве второй год подряд будет проходить Форум маленьких героев, организованный «Молодой Гвардией Единой России» и Патриотической платформой «Единой России», где отмечают заслуги детей со всей страны.

Он пригласил юных героев принять участие в мероприятии.

Указывается, что основной целью Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» является чествование и выражение признательности ребятам, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям.

Награждение детей проходит под эгидой Совета Федерации в партнерстве с общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и федеральными министерствами.