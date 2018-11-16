Андрей Турчак наградил юных героев Псковской области

Взгляд
16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
Разделы

Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
Перейти а раздел…

Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
Перейти а раздел…

Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...

Повысить налог на добычу полезных ископаемых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Бей по Трампу каждой строкой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вспомните, с каким «энтузиазмом» советским старшеклассникам приходилось готовить «политинформации». Необходимо распахнуть любой свежий номер The New York Times. И в одно мгновение вы найдёте там всё, что потеряли. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле допустили принятие мер для защиты моряков в Азовском море
          В Кремле отреагировали на слова премьера Японии о базе США на КурилахЭкс-глава СБУ предсказал итог войны Украины против РоссииВ Госдуме не оценили шутку депутата с пальцем в ухе коллегиКрупнейший химзавод Украины могут отключить от электроэнергии
          Стали известны подробности дела с погибшим в роддоме младенцемАксенов подверг резкой критике резолюцию ГА ООН по КрымуПроект моста над бухтой Севастополя согласовали с военнымиЛукашенко потребовал энергетической независимости Белоруссии
          В Минобороны возложили на США ответственность за беспредел в лагере «Эр-Рукбан» в СирииГлава Американской торговой палаты оценил вероятность санкций против госдолга РоссииСША решили, кому принадлежит Южно-Китайское мореПодозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае подросткам предъявили обвинение

          Главная тема


          Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

          спор за острова


          В Совфеде оценили обещание Японии не размещать базы США на Курилах

          «красивая жизнь»


          В Кремле в резких выражениях оценили ситуацию с Цеповязом

          рейтинг россиянок


          Поговорившую с Путиным блогершу признали самой сексуальной женщиной года

          Видео

          неправильное электричество


          Прибалтике придется дорого заплатить за новый разрыв с Россией

          ближний восток


          Почему погиб командир элитного израильского спецназа

          «украинская автокефалия»


          Православный раскол довел Порошенко до истерики

          зима пришла


          На Украине начинается коммунальная катастрофа

          орбитальный корабль


          Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

          «Чемодан, вокзал, Москва»


          Игорь Мальцев: русских попросили освободить место в Германии для сирийцев

          «Хитрый Ленин»


          Дометий Завольский: стыдные вопросы про Великую Октябрьскую революцию

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          От кого вы впервые узнали о сексе?

          Андрей Турчак наградил юных героев Псковской области

          16 ноября 2018, 15:20

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак наградил юных жителей Псковской области, спасших жизни попавших в беду земляков.

          Турчак заявил, что награждает «настоящих героев» – тех, «то не растерялся в сложной ситуации и пришел на помощь». Он отметил, что ему «очень приятно от имени председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко приветствовать» ребят и объявлять благодарность за их «самоотверженность и небезразличное отношение к жизни людей», следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

          «Вы стали примером не только для своих сверстников, для своих одноклассников, но и для всех жителей Псковской области», – добавил секретарь генерального совета «Единой России».

          Также он поблагодарил родителей юных героев – «за то, что воспитали детей именно такими – с чутким отношением, с добром».

          «Потому что прийти и оказать помощь человеку, спасти человеческую жизнь – наверное, самое главное, чему можно научить», – сказал Турчак.

          Медали «Российского союза спасателей» «За спасение жизни» были вручены двум великолукским школьникам – шестикласснику Егору Иванову и семикласснику Никите Смирнову. 5 апреля на реке Ловать в деревне Рыканово Великолукского района случилась трагедия: две третьеклассницы провалились под лед. Мальчики, прогуливавшиеся с собаками по берегу реки, услышали крики и бросились на помощь.

          «Когда мы услышали крики о помощи, то сначала подумали, что кто-то шутит. Но потом увидели, что кто-то лежит на льду и побежали на помощь. Оказалось, что это девочка. Мы подползли к ней и начали вытаскивать за куртку», – рассказал Никита.

          «Мы ее заметили, потому что она была в яркой куртке», – добавил Егор.

          По их словам, в тот момент они не задумывались, что тоже находятся в опасности и могут провалиться под лед: «Страшно – не страшно, просто побежали спасать».

          Ребята доставили пострадавшую на берег, оказали ей первую помощь и позвали взрослых, потому что спасенная постоянно повторяла имя подруги, которая ушла под лед. Взрослые вызвали спасателей, но, к сожалению, спасти вторую девочку не удалось: ее быстро затянуло течением под лед.

          До этого ребятам вручили награду от МЧС «За спасение погибающих на водах». Но как признаются юные герои, эти награды для них не главное.

          «Мы такие же, как и остальные ребята. Думаем, что любой на нашем месте поступил бы также», – уверен Егор.

          Также награда «За спасение жизни» была вручена Сомону Каюмову – ученику Крюковской средней школы Островского района. Подросток весной 2017 года спас ученика младших классов, провалившегося в канализационный колодец. Парень вытащил его и отвел домой.

          В свою очередь секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов заявил, что поступки ребят достойны уважения.

          «Мы все испытываем чувство гордости за то, что ребята приняли верное решение и помогли спасти жизнь. Отдельное спасибо родителям, это ваше воспитание», – подчеркнул он.

          Для гостей также провели экскурсию по пожарно-технической выставке, где рассказали об истории пожарного дела в регионе. Позже Турчак за чаем пообщался с детьми и обсудил их планы на будущее.

          Секретарь генсовета «Единой России» рассказал им, что 6 декабря в Москве второй год подряд будет проходить Форум маленьких героев, организованный «Молодой Гвардией Единой России» и Патриотической платформой «Единой России», где отмечают заслуги детей со всей страны.

          Он пригласил юных героев принять участие в мероприятии.

          Указывается, что основной целью Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» является чествование и выражение признательности ребятам, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям.

          Награждение детей проходит под эгидой Совета Федерации в партнерстве с общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и федеральными министерствами.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............