Россия указала ЕС на логичность выборов в ДНР и ЛНР в условиях блокады Донбасса

Российская сторона на консультациях в Брюсселе заявила о том, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) логично в условиях блокады Донбасса, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

По словам российского дипломата, в ходе консультаций в Брюсселе стороны обменялись мнениями по поводу тех выборов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС.

«Они (выборы в ДНР и ЛНР) вполне логичны в условиях, когда фактически двум республикам объявлена блокада, когда людям надо выживать и для этого должна быть какая-то администрация, которая руководит всеми вопросами жизнеобеспечения», – отметил Карасин по итогам встречи с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин ответил Западу на критику выборов в ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как выборы меняют систему отношений Донбасса с Россией.