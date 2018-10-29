Повторивший подвиг «Варяга» бронекатер времен войны подняли из Дона

Специалисты Росморречфлота подняли со дна Дона в Ростовской области бронекатер Азовской военной флотилии – БК-201, экипаж которого 27 июля 1942 года отказался сдаваться врагу и потопил корабль, повторив подвиг моряков крейсера «Варяг».

Бронекатер и остатки других кораблей Азовской военной флотилии между хуторами Арпачин и Сады на дне реки Дон обнаружили поисковики отряда «Щит-Дон» осенью 2014 года. Руководитель отряда Сергей Стельмашов отметил, что катер БК-201 почти занесло песком, а о боевом назначении судна свидетельствовали орудийная башня, боевая рубка и турели для зенитных пулеметов, сообщает «Российская газета».

«Рядом с ним с помощью эхолотов и гидролокатора нашли еще одно подобное судно. Затем на мониторах высветился корпус катера-тральщика, самоходной баржи и еще нескольких судов», – рассказал Стельмашов.

Позже удалось идентифицировать одно из трех суден – занесен песком был так называемый «речной танк» – бронекатер проекта 1125 БК-201. Все его трюмы оказались заполнены боеприпасами, которые пришлось обезвреживать перед поднятием катера со дна.

«Боевое судно затоплено очень грамотно, чтобы противник не мог быстро его поднять и использовать против советских войск. Команда «речного танка», забрав стрелковое оружие, добралась до Сальска, где обнаружила местный госпиталь. Затем, организовав эвакуацию раненых, краснофлотцы добрались до станции Кавказской», – пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Из архивов известно, что многие бойцы Донского отряда вышли из окружения и продолжили службу на флоте. Однако часть моряков пропала без вести – в частности, командир бронекатера №205 лейтенант Самуил Нерославский.

Это единственный сохранившийся бронекатер в России, на котором установлены башни от танков Т-28 и Т-35.

Катера Донского отряда оказалась заперты на реке после захвата Ростова. Было решено взорвать их возле хутора Арпачин, при этом не спустив перед врагом флаг, как ранее это сделал экипаж «Варяга».