Министр обороны Дании рассказал об угрозе со стороны России

Министр обороны Дании Йорт Фредериксен заявил об угрозе для безопасности страны со стороны России, об этом сообщила пресс-служба датского военного ведомства.

«Угрозы для Дании являются очень сложными и, на мой взгляд, самыми непредсказуемыми после окончания холодной войны. Это связано не только с агрессивным поведением России, массовыми кибератаками, нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но также с устойчивой террористической угрозой в отношении Европы и Дании», – привела слова министра пресс-служба, передает ТАСС.

Фредериксен отметил особую роль НАТО для страны и добавил, что она остается «краеугольным камнем политики безопасности Дании».

«Мы также должны укрепить архитектуру европейской безопасности и быть на переднем крае международного сотрудничества в области кибербезопасности», – сказал министр.

Осенью 2018 года в Норвегии прошли крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО.