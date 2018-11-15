Глава Челябинска отправлен в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил в отставку главу Челябинска Евгения Тефтелева, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска Евгения Тефтелева», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Об этом было объявлено на встрече с руководством города и главами городских районов в четверг.

«Челябинской городской думой будет назначен временно исполняющий обязанности главы города», – сообщили в пресс-службе.

Тефтелев занял пост главы администрации Челябинска 26 декабря 2014 года, а 28 июля 2015 года стал главой города.

В сентябре Челябинск оказался в центре «мусорного скандала» – тогда СМИ узнали, что из города больше недели не вывозили мусор, был введен режим повышенной опасности.