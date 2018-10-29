Анонс футбольного матча Россия – Германия заподозрили в разжигании межнациональной розни

Депутат Госдумы Олег Нилов попросил проверить появившийся на сайте «Первого канала» анонс товарищеского матча между сборными России и Германии по футболу, увидев признаки нарушений законодательства о разжигании межнациональной розни.

Нилов направил депутатский запрос на имя заместителя председателя правительства Константина Чуйченко, передает РИА «Новости».

По его мнению, анонс, в котором использованы кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», может восприниматься не совсем однозначно.

«Так, матч между сборными двух стран – это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие, и проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча», – говорится в запросе Нилова.

Он считает, что важнейшее историческое событие и великое произведение кинематографа не могут произвольно использоваться в рекламных целях. Сохранение памяти о подвигах предков и воспитание детей в духе уважительного отношения к гражданам всех стран, по его словам, являются одним из приоритетных направлений национальной политики.

Он просит проверить анонс «на предмет нарушений как норм законодательства, предусматривающих запрет разжигания межнациональной розни, так и нарушения норм общественной безопасности, морально-этических норм».