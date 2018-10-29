Канцлер Австрии рассказал о реакции на «дело о шпионаже»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Министр обороны Израиля объявил об отставке
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Дометий Завольский, историк-архивист
Реальному Ленину, угасавшему в начале 20-х, нечем было себя утешать. Все, к чему прикоснулся он, будучи на вершине власти, превращалось во прах. «Зато страна устояла!» – повторяют его оправдатели. Подробности...
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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дорого продав победу московской публике, партийное руководство КПРФ неизбежно потеряет интерес к далекой проблемной Хакасии. Более того, будет стараться максимально дистанцироваться от нее и ее губернатора Коновалова. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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