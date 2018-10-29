Канцлер Австрии рассказал о реакции на «дело о шпионаже»

Австрия не будет высылать российских дипломатов из-за дела о якобы шпионившем в пользу Москвы отставном австрийском полковнике, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мы четко высказали нашу реакцию российской стороне и оповестили наших европейских партнеров. Тема отношений с Россией регулярно обсуждается на европейском уровне, отдельных австрийских шагов в этом направлении не последует», – цитирует ТАСС ответ Курца на вопрос о возможной высылке российских дипломатов.

Выступая на пресс-конференции, Курц также заметил, что этот шпионский скандал не приведет к улучшению отношений между ЕС и Россией, передает РИА «Новости». «Тем не менее, мы думаем, что принципиально канал диалога с Россией важен, и мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее», – сказал он.

Он отметил, что Австрия имеет хорошие контакты с Россией и нацелена на диалог. «Это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать», – уточнил Курц.

Курц также рассказал о ходе дела. По его словам, следователи проверяли, действовал ли подозреваемый в одиночку, или там были задействованы более крупные структуры. Пока, сообщил он, ничего не указывает на то, что действовало несколько человек.

Ранее адвокат подозреваемого австрийского полковника в отставке Михаэль Хофер сообщал, что его клиент не чувствует себя шпионом и не разглашал гостайн.

Напомним, 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. Земельный суд Зальцбурга отказался заключать его под стражу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах «шпионского скандала» и о его последствиях для отношений двух стран.