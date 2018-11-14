Адвокат рассказал о позиции обвиняемого в шпионаже австрийца

Отставной австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу России, не чувствует себя шпионом, сообщил его адвокат Михаэль Хофер.

«Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не чувствует себя шпионом», – цитирует РИА «Новости» фразу Хофера из интервью газете Kronen Zeitung.

Адвокат отметил, что у подозреваемого не было доступа к гостайне.

Во вторник земельный суд Зальцбурга отказался заключать под стражу отставного полковника. Ранее появились некоторые подробности его жизни.

Напомним, 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. Позже стало известно, что в Австрии выявили еще одного «русского шпиона».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах «шпионского скандала» и о его последствиях для отношений двух стран.