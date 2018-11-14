Работавший над делом ЮКОСа экс-следователь погиб в ДТП

Бывший следователь Генпрокуратуры Денис Исаков, в свое время расследовавший дела ЮКОСа, умер в больнице после ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На автомобиле BMW 4 ноября Исаков врезался в бордюр на Севастопольском проспекте. Он получил тяжелую травму и был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание», – рассказал источник, передает ТАСС.

В пресс-службе московского УГИБДД подтвердили, что такая авария действительно произошла на Севастопольском проспекте.

«Автомобиль BMW врезался в препятствие, в результате чего водитель с тяжелой травмой был госпитализирован», – пояснили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что о состоянии здоровья водителя информации у них нет.

Исаков работал в Генпрокуратуре. В числе других расследований вел дело владельцев ЮКОСа.

В 2011 году он на своем BMW X5 въехал в автобусную остановку, один из участников аварии скончался на месте происшествия. В 2013 году Басманный суд Москвы признал его виновным в аварии и приговорил Исакова к трем годам колонии условно.