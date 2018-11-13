В Сети запустили флешмоб с кружевными трусами

Девушки-пользователи соцсетей запустили «протестный» флешмоб, в рамках которого публикуют фото своих кружевных трусов. Поводом для движения стал оправдательный приговор мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю в кружевном белье.

Флешмоб #ThisIsNotConsent стал ответом на решение ирландского суда: в начале ноября он оправдал мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку, пишет The Mirror.

Адвокаты подсудимого настаивали, что она сама спровоцировала нападающего кружевными стрингами, защита сообщила об этом даже в ходе финальной речи перед присяжными. Многие пользователи соцсетей оказались против решения судьи, отметив, что выбор белья девушки нельзя использовать против нее.

Большинство из них были шокированы тем, что выбор нижнего белья у подростка был использован против нее на слушаниях, и стали выкладывать фото своего белья:

«Да, это мои стринги, на которые ты смотришь. Нужно прекратить позорить жертву. Я думала, что обвинения жертв изнасилования из-за одежды, которую она носила в день преступления, остались в прошлом, но нет, это все еще происходит в 2018 году, прямо здесь, в Корке. Нет никакого оправдания или оправдания словам адвоката. Есть только одна причина для изнасилования. Из-за действий насильника», – написала пользователь под ником jacqueline.ie.

«Сегодня я прочитал сообщение, где леди задала открытый вопрос законодателям Ирландии, какие трусики она должна выбросить, чтобы избежать изнасилования! Мне противно, что жертвы сексуального насилия подвергаются перекрестному допросу», – считает blushbellyandbabies.

I'm behind the 17 year old girl and her rape case in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #IBelieveHer

Yes, they're cute. No, I dont want to have sex. I'm wearing them for me, not for anyone else.ThisIsNotConsent pic.twitter.com/6FcSApkOBi — Sammii | Puppy Walker & Proud(@Samana1988) 13 ноября 2018 г.

«Я за 17-летнюю девочку... Я тебе верю. Да, эти трусы милые. Нет, я не хочу заниматься сексом. Я ношу их для себя, а не для кого-то другого», – отметила

«17-летняя девочка была изнасилована в Корке, Ирландия, ее насильник был оправдан на том основании, что ее нижнее белье с кружевными стрингами означало, что она, должно быть, согласилась», – написала mightysnorlax, выразив свое несогласие с решением судьи.

Ранее в Сети набрало силу движение #MeToo, участницы которого рассказывают о сексуальных домогательствах в свой адрес.