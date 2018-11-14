Пентагон пообещал армии лазерное оружие

В течение нескольких лет американскую армию оснастят лазерным оружием повышенной мощности, заявил замминистра обороны США Майкл Гриффин.

«По моему мнению, нас отделяет не болee нескольких лет от создания боевого оружия направленной передачи энергии, особенно это касается лазеров», – цитирует РИА «Новости» выступление Гриффина в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, для создания такого оружия придется увеличить финансирование в три-четыре раза.

Он также рассказал, что военные США планируют создать военную технику для вывода из строя беспилотников противника с использованием мощного микроволнового излучения.

В понедельник стало известно, что министерство обороны США объявило конкурс на разработку систем защиты от атмосферных гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов, включая планеры и ракеты.

В мае эксперт Константин Сивков рассказывал о расходах США на бесполезные военные программы.