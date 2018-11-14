Стало известно о поступлении в Минобороны новых «инженерных танков»

Российские военные получили партию новых инженерных машин машин разграждения ИМР-3М, созданных на платформе танка Т-90, сообщил источник.

По словам военного источника, «Минобороны получило машины в рамках двухгодичного государственного оборонного заказа», передает «Интерфакс».

Таким образом, «реализация контракта, который был подписан в 2016 году на форуме «Армия», завершена».

В задачи ИМР-3М входит создание путей для движения танковых колонн. Машина способна создать проход через бурелом или каменную гряду, а также снять минные заграждения и выполнить работу в зоне радиоактивного заражения.

«Инженерный танк» оснащен приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, способен форсировать по дну водные преграды глубиной до пяти метров, поднимает объекты весом до двух тонн.

Дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7 мм позволяет машине вести огонь по наземным, малоскоростным воздушным целям и открыто лежащим на грунте взрывоопасным устройствам.

У ИМР-3М имеется многотопливный дизельный двигатель мощностью 840 л.с., который способен развивать максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч.

В составе танковых колон ИМР-3М способна выполнять длительные марш-броски до 500 км наравне с другой боевой техникой.

Это третья модификация «инженерного танка», разработанного корпорацией «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).