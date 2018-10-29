Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж

Президент США Дональд Трамп критически высказался в адрес премьер-министр Великобритании Терезы Мэй в ходе телефонного разговора во время полета в Париж, сообщают американские СМИ.

Во время полета в Париж Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета и поздравила его с результатами на промежуточных выборах, но Трамп отреагировал вспышкой недовольства, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

Он обрушился с критикой на британского премьера из-за того, что, по его мнению, Лондон принимает недостаточно усилий, чтобы сдерживать Иран. Также он расспросил ее по поводу Brexit и пожаловался на несправедливые, по его мнению, торговые договоры с европейскими странами.

The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников отмечает, что Мэй и ранее сталкивалась с грубостью Трампа, но на этот раз «ее советники были потрясены особенно скверным настроением» американского лидера.

Указывается также, что у главы Белого дома было плохое настроение на протяжении всего визита в Париж.

«Его расстроила поездка. И ему не терпится внести некоторые изменения», – приводит издание слова высокопоставленного чиновника из США.

Напомним, в июле сообщалось, что Трамп якобы посетовал на то, что Тереза Мэй не прислушалась к его советам, и предупредил Лондон о последствиях мягкого варианта Brexit. Позже он опроверг критику в адрес британского премьера.