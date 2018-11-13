В Германии высказались о влиянии спора Газпрома и Нафтогаза на «Северный поток – 2»

Судебные споры Газпрома и украинского Нафтогаза не повлияют на финансирование и сроки реализации «Северного потока – 2», сказал глава Wintershall Марио Мерен.

«Судебные споры Газпрома и Нафтогаза не повлияли на реализацию первого «Северного потока». И я настроен оптимистично относительно проекта «Северный поток – 2», – сказал глава Wintershall, отвечая на вопрос, может ли решение суда по транзакциям между операторами и "Газпромом" отразиться на реализации проекта.

Тем временем главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации «плана Б» в связи с тем, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства.

Одновременно член совета директоров компании Мартин Бахман сообщил, что Wintershall остановила работу на иранских проектах из-за санкций, передает ТАСС.

«В текущих условиях, когда против Ирана действуют санкции США, невозможно продолжить работу там для нас – как для европейской компании. Мы должны сохранить доступ к финансовому рынку. Поэтому мы вынуждены остановить нашу активность в Иране, к сожалению», – сказал он.