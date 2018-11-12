Солдаты НАТО пожаловались на непригодность униформы к суровой зиме

Словенские военнослужащие пожаловались, что замерзали на учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии из-за несоответствующей погоде униформы.

На учениях присутствовали 232 военных из Словении. Ими командовал подполковник Урош Тринко, который рассказал, что многие его подчиненные жаловались на обмундирование – в особенности на обувь, – которые не защитили их от холода и влаги в Норвегии. При этом утверждается, что обморожений и серьезных травм не было, передает РИА «Новости».

Министр обороны Словении Карл Эрьявец заявил, что будет проведено «обстоятельное расследование» этих жалоб.

«Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь», – заявили в минобороы Словении.

Также военное ведомство назвало цену выданных участникам учений форменных сапог – 80 евро за пару.

Ранее из-за погоды, а именно из-за сильного шторма, учения в Норвегии вынуждена была досрочно покинуть авианосная группа США во главе с кораблем «Гарри Трумэн».