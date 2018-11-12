В Госдуме разъяснили термин «опасное вождение»

Термин «опасная езда», который в ближайшее время должен появиться в правилах дорожного движения, подразумевает под собой совокупность нарушений, которая длится во времени и создает опасность для других водителей, пояснил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков.

«Это не одномоментное нарушение, это несколько действий, которые подробно перечислены в правилах дорожного движения. Это описания словами действий водителя, которые представляют угрозу для других участников дорожного движения. Обычный обыватель называет водителей такого типа шашечниками – они «прыгают» из ряда в ряд, ускоряются, резко тормозят и т.д.», – передает его слова РИА «Новости».

Лысаков добавил, что могут появиться некоторые проблемы с применением закона, потому что нарушение является «сложным», «длящимся во времени».

«Как его будут оформлять сотрудники ГАИ, мы пока не знаем, насколько корректно и доказательно будет все описано. Потому что это несколько нарушений, длящихся во времени. В этой части есть определенные вопросы, как это будут описывать и формулировать. Это практика только покажет», – сказал он.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД разработали законопроект, предусматривающий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей.

Закон был принят в первом чтении еще в начале 2017 года.