Путин упрекнул Запад за недемократичные списки «хороших и плохих СМИ»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью RT France, что составление Западом списков «хороших и плохих» СМИ не имеет ничего общего с демократией.

Он отметил, что на Западе одним из главнейших принципов демократии называют «свободу распространения информации», передает РИА «Новости».

«А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией», – добавил он.

Президент отметил, что принцип свободного доступа к информации предполагает, что ее не должны закрывать административным путем, а вместо этого «противопоставлять свою точку зрения», чтобы люди сами могли разобраться и «принять решение, где правда, а где ее искажение».

Напомним, во Франции ранее назвали RT France орудием российской «мягкой силы».