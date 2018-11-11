США отпустили задержанного российского журналиста

Журналист, первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, которого задержали в Вашингтоне, сообщил, что его отпустили без предъявления обвинений и он покинул США.

Он сообщил, что находится в Париже. По ордеру на его задержание в США с ним должны были провести беседу, изъять и проверить все электронные носители. Сотрудники ФБР несколько часов задавали ему вопросы на тему «вмешательства» России в выборы в США 2016 года, передает «Интерфакс».

Также ему вручили уведомление о необходимости регистрации иностранным агентом издания USA Really, где он является главным редактором.

Малькевич был в США во время промежуточных выборов, посетил штат Мэриленд, где побывал на трех избирательных участках. После этого его задержали в аэропорту Вашингтона.

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдеп запрос об обстоятельствах задержания Малькевича.