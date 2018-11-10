В Германии оценили влияние ухода Меркель на отношения Москвы и Берлина

Политика Германии в отношении России вряд ли существенно изменится после ухода Ангелы Меркель с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), так как все потенциальные кандидаты на замену нынешней главе партии намерены держать дистанцию в отношениях с Москвой.

Потенциальными кандидатами на замену Меркель являются министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что все они собираются держать дистанцию в отношениях с Россией. В то же время все они – сторонники трансантлантического партнерства.

Кроме того, что каждый из фаворитов ХДС уже резко высказывался в адрес России.

Например, Шпан призвал увеличить военный бюджет Германии, обусловив это «небезопасностью в соседних странах, включая Россию».

Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в «постоянных нарушениях международного права на Украине, дестабилизации ситуации в Европе и дезинформации». Она заявляла также, что встречи «Большой семерки» «должны проходить без участия России, пока она не изменит свое поведение во внутриукраинском конфликте в Донбассе».

Мерц положительно высказывался об антироссийских санкциях, предположив, что они якобы будут эффективными в долгосрочной перспективе. По его мнению, что внешняя политика в адрес Москвы должна выстраиваться таким образом, чтобы «не дать ей расширить сферы влияния».

Напомним, Меркель заявила об уходе с поста канцлера. Она поясняла, что это было сделано, чтобы молодые политические лидеры успели заявить о своих взглядах и взять на себя ответственность.

Предполагается, что Меркель уйдет со своего поста в конце нынешнего срока – в 2021 году.

При этом экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключил, что канцлер ФРГ может уйти со своего поста уже в мае 2019 года.