ТЦ загорелся в Петербурге на площади 5 тыс. кв. метров

В Петербурге произошел пожар в ТЦ «Лента»; площадь возгорания составляет почти до 5 тыс. кв. метров, из здания эвакуировали 750 человек, сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло по адресу: Набережная Обводного канала дом 118.

Пожару присвоен 3 ранг сложности, сообщает РИА «Новости».

Публикация от Елена Смоловицкая (@elenasmolovitskaya) 9 Ноя 2018 в 10:02 PST

К ликвидации огня привлечены 12 единиц техники и 54 человека личного состава.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать «неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра».