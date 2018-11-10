Обнаружены обломки затонувшего на Камчатке судна

При обследовании береговой черты найдены обломки затонувшего на Камчатке судна «Анатолий Крашенинников», сообщили в правительстве региона.

В сообщении на сайте правительства Камчатского края указывается, что «была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля».

При этом поиски членов экипажа – капитана, старшего помощника и вахтенного механика – результатов не дали.

Авиация, задействованная в поисково-спасательной операции, уже покинула акваторию залива.

Отмечается, что губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил оказать финансовую помощь родственникам пропавших без вести морякам.

В Охотском море затонуло судно «Анатолий Крашенинников», занимавшееся перевозкой грузов на север. Предположительно, основной причиной происшествия стало смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута.