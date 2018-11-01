Помпео высказался о будущем Турции в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о будущем Турции в составе Североатлантического альянса; он отметил, что при администрации американского президента Дональда Трампа отношения Вашингтона и Анкары переживают сложный период.

«Я надеюсь, что нет», – сказал он в эфире радиопередачи Tony Katz Today в ответ на вопрос о том, находится ли под вопросом будущее Турции в НАТО. «Это будет досадно для НАТО, это будет досадно для США, и я думаю, что это будет еще более досадно для народа Турции», – приводит его слова РИА «Новости».

Помпео отметил, что «реальный успех» в отношениях США и Турции заключается в совместной работе в Сирии.

Он выразил надежду, что Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган «осознают, что США являются лучшим партнером, чем Иран». Американский госсекретарь считает, что Эрдогану следует «поддержать более глубокие взаимоотношения с США и с Европой и НАТО».

Напомним, ранее Госдепартамент США предупредил Турцию о возможном введении санкций из-за планов развернуть в 2019 году российские зенитные ракетные системы С-400.