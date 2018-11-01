Президентские гранты назвали шансом на бесплатное второе высшее образование

Президент Ассоциации учебных заведений культуры и искусства, ректор ВГИКа Владимир Малышев заявил, что президентские гранты позволят талантливым людям бесплатно получить второе дорогостоящее высшее образование.

«Почти год назад Ассоциация обратилась к руководству страны решить вопрос с бесплатным высшим образованием, пока у нас только первое образование бесплатное. Особенно сложная ситуация складывается в таких специальностях как композитор-дирижер, режиссер театра и кино, драматург. Очень часто талантливые взрослые люди не имеют возможность поступить на платное отделение, это достаточно дорогое удовольствие. Благодаря президентским грантам, они такую возможность получат», – передает его слова ТАСС.

По его словам, на этот год выделено уже 20 грантов. Для этого были созданы комиссии, которые проводили конкурс по специальностям.

«Эти комиссии состоят из профессионалов ведущих учебных заведений – ВГИКа, ГИТИСа, Консерватории и многих других», – рассказал Малышев.

Он выразил убеждение, что отбор получателей грантов всегда будет «открытым и честным», так как кулуарно распределять гранты нельзя.

«Конкурс абсолютно открытый, все его итоги вывешивают на сайт, за каждый шаг отчитываемся. Все друг друга знают, было бы недостойно делать что-либо нечестно. Все официально и публично», – заявил он.

Народный артист России Денис Мацуев, в свою очередь, рассказал, что благотворительный фонд «Новые имена» имени И.Н. Вороновой, президентом которого он является, получил президентский грант в размере 68,962 млн рублей на поиск и поддержку молодых талантов по всей России.

«Грант рассчитан на три года, это большая программа. Ежегодно в 16 городов России будут приезжать профессора Московской консерватории, ЦМШ (Центральной музыкальной школы при консерватории), Гнесинки и других наших лучших учебных заведений, давать свои мастер-классы, по итогам которых мы будем вручать стипендии», – рассказал Мацуев.

Он отметил, что эта победа стала прекрасной новостью накануне 30-летия фонда.

Задачей проекта он назвал поиск талантов в глубинке.

«Статистика доказывает, что в основном самые талантливые появляются из самых небольших городков», – подчеркнул пианист.

По его словам, первая поездка по этой программе состоится 13-14 ноября, представители фонда посетят Казань.

«Если вы найдете сейчас на афише любого зала мира русское имя моего возраста и младше – это стопроцентно выходец из фонда «Новые имена», – сказал пианист. Он был одним из первых стипендиатов фонда.

«Больше 15 тыс. уникальных детей прошло через нашу семью, как мы называем «Новые имена». Поддержка и помощь, которые были оказаны этим «искоркам», как их называла основательница фонда Иветта Николаевна Воронова, беспрецедентна. Это и покупка инструментов, и летняя творческая школа в Суздале, и, конечно, всевозможные концерты, стипендии, а главное – среда, в которую попадают эти дети», – отметил президент фонда.

31 октября были подведены итоги второго конкурса президентских грантов. Конкурс стал рекордным, и по числу участников, и по числу победителей. По итогам рассмотрения конкурсных заявок было выбрано более 2 тыс. некоммерческих организаций, они получат почти 4,7 млрд рублей.