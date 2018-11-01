Россия может расширить ответные меры в отношении Украины

Список может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки. «Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины», – сообщили в российском правительстве.

«Важно понимать, что эти меры не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины», – говорится в сообщении правительства на странице «ВКонтакте».

В кабмине отметили, что принятые меры не затронут жизнь обычных граждан Украины.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.