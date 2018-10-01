Глава Конституционного суда поддержал двухпартийную систему

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил в поддержку двухпартийной политической системы.

В статье «Буква и дух Конституции», опубликованной в «Российской газете», он заявил, что «реальная демократия наиболее эффективно обеспечивается двухпартийной системой, формирующей волю социально-политических сил и в элитах, и в массах».

Ссылаясь на «мировой политический опыт», он заявил, что конкуренция правящего большинства и парламентской оппозиции «предотвращает политическую систему от застоя и загнивания». По словам Зорькина, экономические свобода и конкуренция должны сопровождаться политическими свободой и конкуренцией. Он подчеркивает, что оппозиции должна иметь «реальную возможность прихода к власти в рамках Конституции».

При этом Зорькин предостерегает от попыток «навязать обществу несвойственные ему представления о достоинстве человека и правах тех или иных меньшинств». Такие попытки могут быть успешны только в «весьма ограниченных пределах», что доказывается нынешним «всплеском радикального популизма на Западе», заявил глава КС.

Зорькин посетовал, что понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека» еще не получили в России даже «адекватного их значимости теоретического осмысления».

«Социологические исследования подтверждают, что ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первый план», – сообщил он, призвав «соединить присущий народу коллективизм с созданием конкурентной экономической и политической среды».

Кроме того, он не исключает «точечных изменений» в Конституции в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции».

В 2016 году президент Владимир Путин заявил, что практически неизменный набор политических партий, находящихся у власти, присущ большому количеству развитых стран; «политическая чехарда, напротив, опасное явление».