Мама десятиклассницы рассказала о ее реакции на победу на олимпиаде по кибербезопасности

«Говорила, что вряд ли пройдет, сомневалась, но когда прошла очень радовалась, мы с ней вместе даже попрыгали», – рассказала газете ВЗГЛЯД Елена Леконцева, мама победительницы Всероссийской онлайн-олимпиады по информационной безопасности «Кибервызов».

Анне Леконцевой, победившей во Всероссийской онлайн-олимпиаде по информационной безопасности «Кибервызов», по словам ее мамы Елены, нравится развиваться, и она регулярно принимает участие в различных конкурсах.

«Это такой ребенок, который участвует во многих конкурсах, ей нравится узнавать новое. Как-то получилось, что и сюда попала. Я этому не удивляюсь, ребенок развитый, и рада, потому что это серьезная олимпиада, высокой сложности, можно сказать, даже завышенной», – рассказала Елена Леконцева.

Сама Анна даже сомневалась и думала, что вряд ли пройдет на эту олимпиаду, рассказала ее мама. А потому она даже прыгала от радости, когда ей это удалось, добавила Елена.

Напомним, десятиклассница Анна Леконцева победила во Всероссийской онлайн-олимпиаде по информационной безопасности «Кибервызов». Перед участниками стояли задачи на поиск веб-уязвимостей, а также ряд задач по стеганографии и криптографии. Всего на олимпиаду зарегистрировались 4 тыс. 300 школьников из разных регионов России и стран СНГ.

Участников с наибольшим количеством баллов по окончании ждало собеседование с экспертами «Ростелекома». Кроме того, 60 молодых призеров отправятся на специальную образовательную программу по кибербезопасности в центр «Сириус» в Сочи.

Напомним, молодые участники из Тюмени ранее уже побеждали в кибер-соревнованиях. Слушатели лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Диана Касабова и Владислав Тетюшкин, в составе сборной России, стали победителями чемпионата Европы EuroSkills.