В Сети узнали о сделке между Чепигой и Мишкиным

На сайте Conflict Intelligence Team опубликовано новое расследование, в котором говорится о продаже автомобиля Mercedes Анатолия Чепиги, которого подозревают в причастности к «делу Скрипалей», другому фигуранту скандала Александру Мишкину.

Пользователи сети с помощью различных интернет-сервисов и баз данных выяснили, что Чепига продал автомобиль BMW X5 с номером Т705ТТ99 Дарье Торбенко (Емельяновой) в 2017 году. Далее было обнаружено, что сейчас номер установлен на автомобиле Mercedes GL-Klasse, сообщается на сайте организации.

С помощью VIN-кода автомобиля блогеры нашли дополнительную информацию о машине, среди которой был список штрафов за нарушения ПДД с номерами постановлений. В списке было два штрафа. Однако нарушителем являлся не Чепига, а «некий Александр Евгеньевич», утверждают блогеры.

По их словам, в базах данных, найденных в «даркнете», указано, что нынешнего владельца Mercedes зовут Александр Евгеньевич Мишкин. В этих же базах есть фото водительских прав Мишкина и несколько других документов.

Сообщается, что была обнаружена и информация из паспорта транспортного средства автомобиля Mercedes, согласно которому, с 5 сентября 2017 года автомобиль принадлежал «Анатолию Владимировичу Чепиге, проживающему на улице Гримау». 30 мая 2018 года Чепига якобы продал автомобиль Александру Евгеньевичу Мишкину, проживающему на улице Перекопской, уверяют блогеры.

Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», в понедельник вечером раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, якобы причастного к «отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.