Командир «Союза» с дыркой зачитал стих «Я знаю правду»

Российские космонавты в честь дня рождения поэтессы Марины Цветаевой прочитали ее стихотворение «Я знаю правду».

В ролике можно увидеть находящегося на МКС российского космонавта Сергея Прокопьева, а также космонавтов Александра Мисуркина и Сергея Рязанского, которые в настоящее время находятся на Земле. Кроме того, в записи видео принял участие советский космонавт Александр Александров.

Свое видео космонавты посвятили 126-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

Видео опубликовано на сайте Музея космонавтики.

Напомним, в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли просверленное отверстие. 1 октября комиссия по расследованию причин установила, что дыра была проделана преднамеренно.

7 октября экипаж корабля «Союз МС-09», вернувшийся с МКС на Землю, привез пылевой фильтр с космического корабля, в котором ранее нашли отверстие.