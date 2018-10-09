Нефть подорожала на снижении экспорта сырья из Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх на фоне снижения экспорта сырья из Ирана в преддверии новых санкций США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,48%, составив 84,31 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,43% и составила 74,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».