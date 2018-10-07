Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы»

В Лос-Анджелесе на 77 году жизни скончался американский актер Скотт Уилсон, известный широкой публике по роли Хершела Грина в телесериале «Ходячие мертвецы», сообщает портал TMZ.

По словам представителя актера Доминика Манчини, причиной смерти стали осложнения от лейкемии, передает ТАСС.

Манчини рассказал, что Уилсон, которого он назвал «национальным достоянием США», умер без мучений в своем доме в Лос-Анджелесе.

За свою творческую карьеру Уилсон сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. Наиболее известными из них которых стали фильмы «Великий Гэтсби», «Перл-Харбор», «Последний самурай», «Солдат Джейн», «Судья Дредд» и телесериал «Ходячие мертвецы».