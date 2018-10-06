Российские звезды выразили соболезнования в связи с кончиной Кабалье

Российские звезды выразили соболезнования в связи с кончиной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье, отметив ее вклад в мировую культуру.

Певец Николай Басков назвал огромной личной потерей смерть Кабалье. Печальную новость ему сообщила утром в субботу племянница артистки Монсэ, передает ТАСС.

«Я даже не смог понять текст этого сообщения, я смотрел в него и не понимал, о чем там написано. У меня шок, для меня это (...) совершенно невосполнимая утрата», – сказал Басков.

Он добавил, что такого человека, как Кабалье, «больше не будет».

Художественный руководитель и гендиректор директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что выступления испанской певицы в конце 60-х, в 70-х, в 80-х годах являются «золотой страницей в истории оперного исполнительства», которые «установили очень высокую планку».

Он отметил, что Кабалье «вписалась в очень небольшую элитную группу исполнителей, которые в рамках «итальянского» репертуара устанавливали стандарты качества».

Также она «очень своевременно записывала многие партии –краеугольные, известные, важнейшие», и с помощью этих записей удастся сохранить память о великой исполнительнице.

Пианист Денис Мацуев назвал смерть Кабалье огромной потерей для всей культуры, передает РИА «Новости».

Он также особенно отметил заботу певицы о молодых артистах.

«Она была светлым человеком, очень простым в общении, необыкновенно доброй души, со своим неповторимым стилем. Когда меня спрашивают, можно ли соединить рок и классику, я вспоминаю уникальное соединение в выступлении Монсеррат Кабалье с Фредди Меркури. Это был настоящий прорыв, попадание во всех отношениях. Две личности планетарного масштаба соединились в этом», – сказал музыкант.

Монтсеррат Кабалье умерла в субботу, 6 октября, в Барселоне на 86-ом году жизни.