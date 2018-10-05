ЕС утвердит новый механизм санкций за применение химоружия

ЕС утвердит 15 октября новый режим введения санкций против лиц, ответственных за применение химоружия.

«Совет должен одобрить ряд решений и заключений без дебатов, среди которых новый режим введения санкций относительно химоружия», – говорится в повестке заседания Совета Евросоюза на уровне глав министерств иностранных дел из 28 стран, передает ТАСС.

В сентябре премьер Великобритании Тереза Мэй призвала глав государств ЕС ускорить создание нового механизма введения санкций за применение химоружия.