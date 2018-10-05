Mail.ru предложила создать орган по оценке экстремизма в Сети

Вице-президент компании Mail.ru Group Владимир Габриелян озвучил предложения о создании экспертного органа по оценке действий пользователей соцсетей на предмет информации экстремистского характера.

«Материалы, которые рассматривает суд, перед этим проходят экспертизу, эксперты обычно считают, что те материалы, которые приносят им органы следствия, априори экстремистские. Мне кажется, что именно этот орган экспертиз очень важно реформировать таким образом, чтобы это была точно квалифицированная экспертиза», – сказал Габриелян, передает ТАСС.

По его словам, экспертиза должна «смотреть на материалы глазами пользователя» и понимать, что «иногда шутка – это просто шутка».

«Мне кажется, очень важным будет сформировать какой-то экспертный орган, в который могут войти члены Общественной палаты, правозащитники, наряду со специалистами, которые определяют вредоносность материалов, чтобы давать более всестороннюю оценку, чем это делается сейчас», – отметил вице-президент компании.

Габриелян добавил, что необходимо также декриминализировать ст. 282 и 148 УК. По его мнению, когда пользователь размещает смешную картинку, он не всегда предполагает, может ли она оскорбить кого-то.

«Очень важным является пленум Верховного суда, который дал дополнительное разъяснение, что при рассмотрении таких дел нужно искать умысел и общественную опасность. Не надо наказывать человека за то, что он сделал без умысла и то, что не повлекло никаких последствий», – подчеркнул он.

Mail.ru Group также предложила амнистировать граждан, осужденных за экстремистские действия в сети.

В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК в некоторых случаях.

В конце сентября пленум Верховного суда принял новое постановление, которое разъясняет, в каких случаях можно привлекать к уголовной ответственности за размещение экстремистских материалов в Сети.