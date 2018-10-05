ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России в пятницу, 5 октября, отозвал лицензии на осуществление банковских операций у волгоградского банка «КОР» и московского банка «Флора-Москва».

В деятельности банка «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.

Банк «КОР» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе России.

Банк «Флора-Москва» проводил транзитные и сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. При этом эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении.

«Флора-Москва» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 450 место в банковской системе России.