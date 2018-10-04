Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

На открытии торгов в четверг индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3%.

Таким образом, индекс Мосбиржи достиг 2489 пунктов, передает ТАСС.

В свою очередь индекс РТС снизился на 0,6% – до 1188,26 пункта.