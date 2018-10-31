Экипажу «Норда» при освобождении не отдали российские паспорта

Морякам рыболовецкого судна «Норд» не отдали назад российские паспорта, выданные в Крыму, рассказал матрос Павел Чмыхалов.

«Внутренние паспорта граждан России изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу. Но я думаю, что мы сейчас, вернувшись в Крым, их восстановим», – сказал Чмыхалов, передает РИА «Новости».

Также моряк отметил, что при пересечении границы Украины у членов экипажа не интересовались их гражданством.

30 октября семерых членов экипажа «Норда» обменяли на нескольких российских моряков.

«Норд» захватили в марте 2018 года украинские власти. У моряков отобрали паспорта, выданные им в Крыму.