Военный вертолет разбился в Афганистане

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет; все 20 находившихся на борту человек погибли.

Никто не выжил при крушении вертолета в районе города Анар-Дара, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя вооруженных сил Наджибуллу Наджиби в эфире телеканала Tolo News.

На борту вертолета находились не менее 20 человек, в том числе военные чиновники и члены совета провинции.

Причины крушения пока не установлены.

В сентябре в результате крушения военного вертолета на базе афганских Вооруженных сил в провинции Балх на севере страны погибли как минимум двое и трое пострадали.