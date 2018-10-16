Названы последствия отказа России от доллара

Российские экономисты рассказали о перспективах дедолларизации и ответили на вопрос, коснутся ли эти меры валютных вкладов, оборота наличности.

Говоря о влиянии дедолларизации на обычных граждан, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что «для населения риски носят больше теоретический характер. Изменение гражданского оборота валюты требует большого количества усилий, так что в итоге это может оказаться невыгодным».

Он добавил, что риски для вкладов обычных граждан есть скорее с американской стороны, но к ним активно готовятся. «Последнее время правительство и ЦБ вели себя добросовестно, помогают и высокие цены на нефть, способствующие притоку валюты в страну. Но ситуация может очень быстро измениться, если поменяется конъюнктура», – отметил эксперт.

В свою очередь профессор НИУ «Высшая школа экономики», член совета директоров Московской биржи Олег Вьюгин заявил «Известиям», что «мотивация дедолларизации не в том, чтобы навредить населению, которое держит депозиты в долларах или наличные». «Это реакция на то, что с помощью доллара российской экономике могут нанести вред. Наверное, план заключается в том, чтобы защититься или уменьшить ущерб, если вдруг что-нибудь запретят. При таком подходе депозиты в долларах и наличные населения никому не мешают», – добавил экономист.

Вьюгин заявил, что по закону банк не имеет право вернуть в рублях валютный вклад – это нарушение контракта. «Но если будет принято решение правительства, президент указ подпишет, то да. Мне кажется, что вся мотивация деятельности ЦБ и правительства в этой части как раз в том, чтобы минимизировать ущерб и избежать дестабилизации», – отметил эксперт.

«Предположим, запретят Сбербанку оперировать в долларах. Безусловно, люди побегут за вкладами, как только услышат об этом, а им их не выдают. Это может стать критическим событием внутри страны. Но в этой ситуации речь уже пойдет не об экономическом ущербе, а скорее об ущербе политической стабильности, которая у властей всегда была на первом месте», – добавил он.

Говоря о том, сможет ли Россия в ближайшие 20-25 лет торговать с Европой в рублях, профессор, доктор экономических наук, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин заявил, что это возможно, если страна перейдет к политике стимулирования роста, модернизации, повышения качества жизни. «Если доля России в глобальном ВВП вместо сегодняшних 1,9% составит хотя бы 4–5%. И если мы сможем стабилизировать рубль и финансовый сектор в целом, создав вместо мелкой – большую финансовую машину», – добавил Миркин.

Размышляя о том, что ждет Россию в ближайшие 5-10 лет, Табах заявил, что «в мировых расчетах роль доллара будет медленно снижаться». «За последние два года он потерял около 1,5 п.п. в мировых расчетах – с 41 он опустился до 39,5, а доля евро выросла с 32 до 34, скорее всего, дальше будет похожая тенденция. Внутри страны можно стимулировать крупные компании номинировать экспортные контракты в евро. Определенные валютные риски это создаст, но они не столь велики», – заявил он.

В свою очередь доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, Сергей Хестанов заявил, что «доллар потратил около 45 лет, чтобы занять роль ведущей резервной валюты, вытеснив фунт стерлингов». «Даже если предположить, что все ускорилось вдвое, в любом случае лет 20-25 за судьбу доллара можно сильно не переживать. А до 2020-2021 годов, скорее всего, будет развиваться инерционный сценарий», – отметил он.

Ранее один из гуру валютного рынка Ульф Линдал заявил, что американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене.