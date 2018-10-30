Из-за продолжительного шторма затопило Венецию, погибли девять человек

В результате продолжающегося вторые сутки шторма затопило Венецию, всего за это время в Италии погибли девять человек.

75% территории исторического центра Венеции затопило объявлен режим ЧС, сообщает «Российская газета».

По всему городу построены специальные мосты и временные тротуары, в спасательных операциях лично участвует мэр Луиджи Бруньяро.

Сразу в пяти регионах страны объявлен самый высший уровень штормового предупреждения.

Также во власти стихии оказался курорт Террачина, расположенный в Лацио.