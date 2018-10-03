Мэр Ярославля Слепцов ушел в отставку

Владимир Слепцов решил досрочно прекратить исполнение полномочий мэра Ярославля.

Слепцов объявил об этом на заседании муниципалитета (гордумы) Ярославля, передает ТАСС.

Он поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что «все это время, эти два года, мы работали по принципу открытой власти, мы общими усилиями добивались результата».

Председатель гордумы Артур Ефремов сообщил, что «в соответствии с должностной инструкцией исполнять полномочия мэра Владимир Слепцов заканчивает через 24 часа». Его обязанности будет исполнять один из заместителей.

Слепцов был мэром Ярославля с 21 сентября 2016 года. 1 марта депутаты гордумы проголосовали за его назначение на должность мэра.

До 2013 года он работал в ряде городских структур, в частности, был первым заместителем мэра Ярославля.

Позже его карьера складывалась в Московской области, где он работал первым замглавы Сергиева Посада и главой Химок.

Отмечается, что ранее Слепцов сообщал о планах возглавить Солнечногорский район Московской области.