Россия задумалась об «оборонительном поясе» вблизи Сочи

Взгляд
29 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
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Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

Талибы, задержанные на пакистано-афганской границе, наверняка не последниеФото: Omar Sobhani/Reuters
Соединенные Штаты выдвинули настоящий ультиматум своему важнейшему союзнику в Южной Азии – Пакистану. Страна лишена сотен миллионов долларов финансовой помощи, а политики описывают происходящее как «крупнейший кризис доверия». Что происходит? Почему недавний партнер внезапно оказался едва ли не предателем Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
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Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону

Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Россия задумалась об «оборонительном поясе» вблизи Сочи

             29 октября 2018, 14:45
          Фото: mil.ru
          Текст: Сергей Гурьянов

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          В случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия испытает колоссальные военные и экономические проблемы, так как придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи», заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

          По его словам, на «оборонительный пояс» потребуются колоссальные ресурсы, передает РИА «Новости».

          Напомним, и Киев, и Тбилиси заявляют о желании вступить в НАТО. Более того, Грузии с 2008 года обещано членство в альянсе, но без конкретных сроков, а Украина называет вступление в НАТО одной из своих стратегических целей и периодически проводит учения со странами этого военного блока.

          Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО своими попытками «сдерживать Россию» возвращает Европу во времена холодной войны и провоцирует новую гонку вооружений.

          «Мы действительно можем оказаться в сложнейшей ситуации гонки вооружений, когда будет очень сложно даже при наличии политической воли и соответствующих условий ее, эту гонку вооружений, преодолевать», – добавил дипломат.

          Грушко добавил, что если НАТО не откажется от конфронтации, то возвращения к нормальным отношениям альянса с Москвой не будет.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в НАТО представляют сценарий «нападения России на Европу».


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