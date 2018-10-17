Россия задумалась об «оборонительном поясе» вблизи Сочи

В случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия испытает колоссальные военные и экономические проблемы, так как придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи», заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

По его словам, на «оборонительный пояс» потребуются колоссальные ресурсы, передает РИА «Новости».

Напомним, и Киев, и Тбилиси заявляют о желании вступить в НАТО. Более того, Грузии с 2008 года обещано членство в альянсе, но без конкретных сроков, а Украина называет вступление в НАТО одной из своих стратегических целей и периодически проводит учения со странами этого военного блока.

Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО своими попытками «сдерживать Россию» возвращает Европу во времена холодной войны и провоцирует новую гонку вооружений.

«Мы действительно можем оказаться в сложнейшей ситуации гонки вооружений, когда будет очень сложно даже при наличии политической воли и соответствующих условий ее, эту гонку вооружений, преодолевать», – добавил дипломат.

Грушко добавил, что если НАТО не откажется от конфронтации, то возвращения к нормальным отношениям альянса с Москвой не будет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в НАТО представляют сценарий «нападения России на Европу».