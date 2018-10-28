Власти Пакистана освободили одного из главарей талибов

Власти Пакистана отпустили на свободу одного из основателей запрещенной в России террористической организации «Талибан» муллу Абдулу Гани Барадара, сообщило посольство Пакистана в Кабуле.

Согласно заявлению дипмиссии, «освобождение Барадара должно поспособствовать присоединению талибов* к мирному процессу и присоединению их к переговорам, инициированным специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

Барадара, арестованный в 2010 году в пакистанском городе Карачи, стоял у истоков формирования запрещенной в России террористической организации «Талибан» в 1994 году, занимал ключевые посты в руководстве исламистского движения в 1996-2001 годах.

Напомним, в среду Соединенные Штаты предъявили ультиматум Пакистану, потребовав активизировать борьбу с терроризмом и предпринять усилия для нормализации обстановки в Афганистане.