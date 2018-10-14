Кадыров не поверил в возможность боя Нурмагомедова и Мейвезера в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему считает невозможным проведение поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером в Грозном или где-то еще в России.

Кадыров подчеркнул, что «Мейвезер – очень дорогой спортсмен», не менее 200–250 млн долларов нужно будет заплатить только за то, чтобы американец приехал на бой.

«А таких денег у нас не платят», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».

Он считает, что разговоры на эту тему – «чисто пиар», но такой пиар идет на пользу спортсменам и спорту.

При этом Чечня готова «на высшем уровне» организовать поединок, если стороны придут к соглашению, заявил глава региона.

Кадыров сказал, что уважает Мейвезера и является «большим поклонником таланта» американца, но болеть будет за Нурмагомедова: «Он наш боец, мусульманин, россиянин, кавказец».