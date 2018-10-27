Госдеп поздравил Сенцова

Госдепартамент США поздравил осужденного в России за терроризм Олега Сенцова с присуждением ему Европарламентом премии им. Сахарова.

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт призвала Россию «освободить Сенцова и других политических заключенных». Науэрт заявила о необходимости «уважать свободу выражения мнений, которая является одним из прав человека», передает ТАСС.

Напомним, в СПЧ при президенте России прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова.

Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму и совершила поджог офиса «Русской общины Крыма» и регионального отделения «Единой России».