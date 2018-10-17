Сбитый над Донбассом украинский летчик рассказал, как сбежал от ополченцев

Украинский летчик, имя которого не называется, рассказал о том, как его самолет сбили над территорией ДНР в ходе боевого вылета.

Летчик, которого в статье центрального печатного органа минобороны Украины «Народная армия» называют «Дед», до возвращения Крыма в состав России служил в 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ. После крымских событий летчик сбежал на Украину, где позднее принял участие в конфликте на территории Донбасса.

«Дед» выполнил восемь боевых вылетов, а в ходе девятого вылета его самолет сбили ПВО ДНР. «Тогда мы сопровождали пару штурмовиков. Наша пара прикрытия на истребителях МиГ-29 была немного позади, от Су-25. К линии соприкосновения подошли на средней высоте, а там нырнули на предельно малой и пошли на цель», – рассказал летчик.

По его словам, на малой высоте в хвост его самолета запустили тепловую ракету. «Сильный удар, самолет затрясся, повалил дым, засветились все аварийные сигналы, МиГ стал неуправляемым и начал заваливаться. На все мои попытки управлять подбитой машиной истребитель не реагировал, а земля – вот она, рядом», – отметил он.

Летчик катапультировался, и во время приземления подвернул ногу. «Но думать о боли было никогда. Как можно скорее снял с себя подвесную систему и скатился на дно глубокого оврага, где росли густые кусты. Вражеская поисковая группа не заставила себя долго ждать и быстро оцепила район падения самолета», – утверждает «Дед».

По его словам, в овраг ополченцы спускаться не стали, а «настойчиво предлагали выйти, подкрепляя свою просьбу автоматными очередями». Летчик уверяет, что через некоторое время они ушли, и тогда он решил выбраться из оврага.

Отметим, что в статье не говорится, как «Дед» вернулся с территории ДНР в расположение украинской армии. «Наверное, все секреты счастливого спасения не стоит раскрывать в газетной публикации», – пишет автор.

Ранее в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли об использовании Украиной в Донбассе реактивной авиации.