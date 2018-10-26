Полиция начала проверку данных об обстреле автомобиля с пермским депутатом

Полиция в Перми начала проверку по факту повреждения автомобиля Land Cruiser, в котором находился депутат краевого заксобрания Егор Заворохин, ранее заявивший об обстреле внедорожника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В сообщении указывается, что в полицию «обратился водитель автомобиля с заявлением о том, что неизвестный повредил транспортное средство, которое принадлежит одному из предприятий города». В данный момент «проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», передает РИА «Новости».

При осмотре места происшествия «на стекле правой передней пассажирской двери обнаружены повреждения в виде точек и сколов неправильной округлой формы».

Сам Заворохин заявил, что не готов утверждать, было ли это организованное нападение. При этом в 2012–2013 годах на депутата совершили несколько покушений, однако он их не афишировал, так как «не считал нужным».

Инцидент произошел в четверг. Отмечается, что водитель-охранник Заворохина вовремя заметил следующую за ними машину и сказал депутату покинуть салон. После этого автомобиль обстреляли.

Егор Заворохин является депутатом третьего созыва законодательного собрания Пермского края.

В декабре 2016 года он, будучи самовыдвиженцем, выиграл на довыборах по избирательному округу №2 у экс-депутата заксобрания, почетного гражданина Перми и иллюзиониста Владимира Данилина.

С 2011 по 2017 годы Заворохин занимал должность исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского».

C 2017 года был избран президентом федерации дзюдо Пермского края.

Известно, что в отношении Заворохина расследуется уголовное дело о мошенничестве со средствами оборонного завода, в результате которого было похищено более 143 млн рублей. Сам депутат с обвинением не согласен и уверен, что за возбуждением дела стоят недоброжелатели.

Напомним, в марте в Краснодарском крае неизвестные открыли огонь по автомобилю депутата Артура Подольского, он был ранен.