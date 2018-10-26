Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 8 копеек – до 65,67 рубля, курс евро поднялся на 4 копейки, составив 74,66 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 76,13 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».